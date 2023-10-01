Щодня  10:00 - 18:00
 Каса: до 17:00 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 
 (044) 278 48 64

Послуги

  • Письмове приладдя Дмитра Граве

Дивіться зараз

  • Письмове приладдя Дмитра Граве
  • Up Next Історія вивчення Товстої Могили
  • Up Next Сокира з тризубом
  • Up Next МІСТ: Національний музей історії України презентує ребрендинг
  • Up Next Енколпіони давньоруської доби з Києва
  • Up Next Візантійський процесійний хрест кінця Х ст. із Києва
  • Up Next Українські археологи знайшли у Вінницькій області коштовності - деяким...
  • Up Next Історія та археологія у творчості Юрія Павловича
  • Up Next Пошуки прабатьківщини слов'ян
  • Up Next Ошатна карета київських митрополитів
  • Up Next Онлайн-екскурсія «Київська Русь»
  • Up Next Надія Лінка-Геппенер (1896–1981)
  • Up Next Комплекс поховання майстра-ливарника інгульської катакомбної культури з...
  • Up Next Онлайн майстер-клас з виготовлення оберегу «Козацька підкова»
  • Up Next Інвентаризація археологічних колекцій у Центральному історичному музеї...
  • Up Next Вивезення археологічних колекцій Київського Крайового музею
  • Up Next Онлайн-екскурсія «Стежками наших пращурів»
  • Up Next Захисний обладунок-кольчуга воїна-кочовика з кургану біля с. Ковалі...
  • Up Next Економічний і культурний розвиток Русі. Період політичної роздробленості
  • Up Next Керамічні іграшки XVII ст. із Замкової гори в Києві
  • Up Next Доба бронзи на території України
  • Up Next Трипільська культура у музеї
  • Up Next “СЕЙ КЛИК ДОПОТОПНИЙ МАМОТА”: З ІСТОРІЇ ОДНОГО ЕКСПОНАТА
  • Up Next Предмети культового призначення із зібрання МІКУ та культурне...
  • Up Next Шийна гривна типу «Tottenkronе»
  • Up Next АРХЕОЛОГ ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ: До 100-річчя від дня народження Ганни Шовкопляс
  • Up Next Змійовики — давньохристиянські амулети на Русі
  • Up Next Україна за доби раннього залізного віку
  • Up Next Колекція НМІУ: блюдо з Німфея
  • Up Next Кудрявський скарб
  • Up Next Проект пам’ятника князю Володимиру – хрестителю Русі
  • Up Next Доля Теодосія Мовчанівськогоу горнилі Великого терору
  • Up Next Загадковий диск із села Бортничів Київської області
  • Up Next Тамара Мовша
  • Up Next Києво-Кирилівська стоянка. Орнаментовані фрагменти бивнів мамонта
  • Up Next Археологічна експозиція Крайового музею 1943-1942 рр
  • Up Next Музей під час німецько-радянської війни
  • Up Next Близько 300 експонатів, що розповідають про розвиток гривні, показали у...
  • Up Next У Києві відкрилась виставка, присвячена 20 річниці з дня заснування...
  • Up Next Святкування Дня прапора в Києві
  • Up Next У Національному музеї історії України вперше експонуватимуть думки -...
  • Up Next "Історії з війни" - виставка у Національному музеї історії...
  • Up Next У київському Музеї історії України відкрилася виставка солдатських доль
  • Up Next Діорама середньовічного Києва
  • Up Next Скіфський Папай
  • Up Next Знамено Української революції повернули до життя в НМІУ
  • Up Next КРАПЛЯ РОСИ. Відеосюжет про скіфів Національного музею історії України...
  • Up Next Учасники Майдану переконані, що їм слід більш активно долучатися до...
  • Up Next 30-кілограмові настінні годинники: Анатолій Баранник про виставку...
  • Up Next Найцікавіші книги з книгозбірні Національного музею історії України
  • Up Next В. Арістов. Лекція "Перша "революція" у Києві: повстання...
  • Up Next Вся правда про національний музей історії україни! ;)
  • Up Next Связь каламара с кальмаром и рецепт древних чернил от Алексея Савченко
  • Up Next 1000 лет со дня вокняжения. Мифы и домыслы в биографии Ярослава Мудрого
  • Up Next Хто такі татари Правобережної і Західної України?
  • Up Next Микола Беленко про справжне життя прадавніх українських мисливців на...
  • Up Next Уроки історії. З варягів – у греки: купці русі у Візантії ІХ-ХІ ст.
  • Up Next Уроки історії. Слов'янське язичництво: інструкція до конструктора
  • Up Next Уроки історії. Історія ромів України у 10 тезах
  • Up Next Уроки історії. Гетьман Скоропадський - рецепти державотворення
  • Up Next Уроки історії. Між Кресами та Закерзонням: історія кордону з Польщею
  • Up Next Уроки історії. Русский мир. Історична політика Кремля в Україні
  • Up Next Уроки історії. Діти вдови: масони в історії України та світу
  • Up Next Уроки історії. Рицарі з Русі
  • Up Next 2:01:10 Кузьма Скрябін Я, Побєда і Берлін аудіокнига Ольга Трефилова...
  • Up Next Розповідь розвідниці УПА Стефанії Василівни Костюк BilykR 8 тыс....
  • Up Next 16:17 LIKБЕЗ. Исторический фронт. Лекция 1. Название и территория...
  • Up Next У Києві відбувся "Велобум 1890-х"
  • Up Next Підготовка вуличної виставки «Велобум 1890-х»
  • Up Next Уроки історії. Герб і прапор України: до 100-річчя узаконення
  • Up Next Уроки історії. Вересовий трунок. Кельтська Британія V-X ст.
  • Up Next Уроки історії. Російська пропаганда та українська історія Криму
  • Up Next Уроки історії. Київське князівство і боротьба за спадок Золотої Орди
  • Up Next Лекція Дмитра Вортмана "Уроки історії. Історичні регіони: чи...
  • Up Next Квест у музеї "Код героїв"
  • Up Next На виставці в НМІУ показали артефакти часів Київської Русі, Відродження...
  • Up Next 100-річчя Тризуба в Національному музеї історії України
  • Up Next Рівно сто років тому Україна отримала власний герб – тризуб
  • Up Next Інтерактивна екскурсія "Таємниця дружинного скарбу"
  • Up Next Лекція Андрія Руккаса "Петлюра і військо"
  • Up Next Лекція Оксани Юркової "Жінки та котики Михайла Грушевського"
  • Up Next Лекція "Уся (не)правда про Крути"
  • Up Next Новорічна бесіда про музей
  • Up Next В Києві відтворили хронологію святкових іграшок
  • Up Next Лекція: "Жінки і діти Івана Мазепи" НМIУ
  • Up Next В українських музеях скасували нудні екскурсії
  • Up Next Гроші в добу УНР: на що витрачали та як їх фальшували?
  • Up Next Сюжет: Історія життя Гельмута Вейса
  • Up Next “Два століття - одна війна” - воїнів АТО та УПА об'єднали в одній...
  • Up Next Фортепіанні концерти у межах проекту "Мистецтво Незалежності"
  • Up Next Лекція Роман Шухевич - військовик, який зробив себе сам
  • Up Next Роман Шухевич: рекламіст, бізнесмен, спортсмен, музикант
  • Up Next Майдан - більше ніж життя і смерть
  • Up Next Музика Нескорених: активісти Майдану влаштували концерт пам'яті
  • Up Next Про історію паперових грошей на "Ранок з Культурою"
  • Up Next Як в Історичному музеї експонуватимуть "скіфське золото" з...
  • Up Next Музей, що ожив
  • Up Next Майдан очима британського фотографа
  • Up Next У Національному музеї історії України заспівали для захисників
  • Up Next У Нацмузеї Історії України старовинні колядки зазвучали під супровід...
  • Up Next Скіфське золото 1+1
  • Up Next «Київ 1240.Навала зі сходу»
  • Up Next Битва за Київ: монголо-татари та русичі зійшлися в бою (реконструкція)

Цифрова колекція

  • Письмове приладдя Дмитра Граве

Партнери

  • Письмове приладдя Дмитра Граве

Пошук по сайту

Календар подій

Попередній рікПопередній місяцьНаступний рікНаступний місяць
Жовтень 2023
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Цього дня

Всі Події

Новини

Всі Новини

Підтримати музей

Support the Museum

Вакцінація від COVID-19

Анонси

Всі Анонси

Експонат Тижня

Архів експонатів

Віртуальна Екскурсія музеєм

logo

КОНТАКТИ:

Тел:

 +38 044 278 48 64

Посилання

Запобігання корупції

Виконуючим обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання корупції в Національному музеї історії України є провідний фахівець з антикорупційної діяльності – Базиленко Олег Анатолійович.

 dovira@nmiu.org

 вул. Володимирська, 2, м. Київ, 01001

Приєднуйтесь

Off Canvas Menu (EN)

Off Canvas Menu (UA)