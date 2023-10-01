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9 жовтня – Всесвітній день пошти
Новини
Вітаємо з Днем захисників і захисниць України!01 жовтня 2023
Апеляційний суд підтвердив незаконність самочинного будівництва та зобов’язав знести «церкву-МАФ»14 вересня 2023
До музею передали пам’ятну монету NAFO, створену на підтримку Грузинського національного легіону26 серпня 2023
Анонси
Афіша заходів на 14-15 жовтня12 жовтня 2023
Заходи у музеї на вихідні 30 вересня - 1 жовтня28 вересня 2023
Афіша заходів на вихідні 23-24 вересня20 вересня 2023